В молекуле днк тиминов насчитывается 24% от общего числа азотистых оснований. опре??елите количество других азотистых оснований в этой молекуле напишите с объяснениями
Биология
В молекуле днк тиминов насчитывается 24% от общего числа азотистых оснований. опре??елите количество других азотистых оснований в этой молекуле напишите с объяснениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) аденин (А) комплементарен тимину (Т), а гуанин (Г) – цитозину (Ц), поэтому количество комплементарных нуклеотидов одинаково; 2) количество нуклеотидов с аденином составляет 24%; 3) количество гуанина (Г) и цитозина (Ц) вместе составляют 52%, а каждого из них – 26%.
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