Обчисліть найзручнішим способом значення виразу 49 . 362 + 51 . 362=....... 658 . 29 - 657 . 29 =....... 394. 268 + 394 . 232 =........ 64. 258 - 64 .39 - 64.19=
Математика
Обчисліть найзручнішим способом значення виразу 49 . 362 + 51 . 362=....... 658 . 29 - 657 . 29 =....... 394. 268 + 394 . 232 =........ 64. 258 - 64 .39 - 64.19=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49.362+51.362=100.724. 394.268+394.232=788.500. 65.829-65.729=100. 394.268+394.232=788.500. 64.258-6.439-6.419=51.400
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