гоголь вечера на хуторе близ Диканьки План по всем частям . Помогите пожалуйст?? !

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План повести Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством". 1.Появление чёрта. 2.Рассказ о кузнеце Вакуле. 3.Разговор надменной Оксаны и влюблёного Вакулы. 4.Чуб, отец Оксаны, идёт в гости к Солохе. 5.Условие Оксаны. 6.Солоха - незадачливые ухажёры - мешки из-под угля. 7.Полёт Вакулы на чёрте в Петербург. 8.Жители села узнают, кто сидел в мешках. 9.Вакула - царица - черевички. 10.Оксана влюблена. 11.Сватовство Вакулы. 12.Жизнь Вакулы и Оксаны.