Помогите срочно СОЧИНЕНИЕ РАССУЖДЕНИЕ Чацкий-трагический герой в комических обс??оятельствах.

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Чацкого можно воспринимать по-разному. С одной стороны, это человек незаурядного ума, смелый, честный и искренний. В его спорах с Фамусовым, в его критических суждениях вырисовывается облик человека, способного трезво и независимо мыслить. Он видит пороки и противоречия общества, в котором живет, и хочет бороться с ними. Он борется пока только словом, но уже недалек тот день -14 декабря 1825 года, - когда люди с такими же взглядами выйдут на Сенатскую площадь.С другой стороны, Чацкий может показаться чересчур болтливым, самоуверенным и язвительным. Его также обвиняют в том, что он впустую тратит энергию на свои обличительные монологи. Вот что написал А. С. Пушкин о Чацком: «Все, что он говорит, очень умно. Но кому говорит он все это? ... Это непростительно. Первый признак умного человека -с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед репетиловыми и т. п.». Добролюбов при всей своей ненависти к «самодержавно-крепостнической среде» не воспринимает всерьез Чацкого-обличителя: «Грибоедов как будто имел в виду русских сатириков, изображая Чацкого». Язвительные выступления Чацкого Добролюбов называет «восклицаниями азартного господина».Наверное, кому-то Чацкий может показаться комическим героем. Возможно, комический оттенок появляется также благодаря остроумным репликам Чацкого. Но мне кажется, что это скорее связано с жанром произведения, нежели с желанием автора выставить Чацкого в комическом свете. Кроме того, он не более комичен, чем все остальные персонажи.Чацкий во всем противоположен Типичным представителям «фамусовского общества». Если Молчалин, Фамусов, Скалозуб и им подобные видят смысл жизни в своем благополучии, то Чацкий мечтает о бескорыстном служении Отчизне. В то же время он презирает слепое чинопочитание, угодничество, карьеризм. «Служить бы рад, прислуживаться тошно», — эта фраза, ставшая крылатой, как нельзя лучше характеризует Чацкого. Он резко критикует общество, погрязшее в лицемерии, ханжестве и разврате. С горечью Чацкий говорит:Где, укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Чацкий понимает, что этим людям глубоко безразличны судьбы Родины и народа. Их мракобесие также не знает границ. Об этом красноречиво свидетельствуют реплики Фамусова: «забрать все книги бы да сжечь», ибо «ученость - вот причина», что «безумных развелось людей, и дел, и мнений». Чацкий же ценит людей, обладающих умом, «алчущим познаний», и увлеченных искусством «творческим, высоким и прекрасным».Чацкий восстает против общества Фамусовых, скалозубов, молчаливых.Трагичен конфликт молодого героя со средой, где на гонении обречены любовь, дружба, всякое сильное чувство, всякая живая мысль. Но его протест еще слишком слаб, чтобы поколебать устои этого общества. Его объявляют сумасшедшим, от него отворачиваются.Конечно, Чацкий - герой трагический. Причем значительная доля этой трагичности заключается в его одиночестве. У Чацкого нет единомышленников. Хотя нет! Один все-таки есть - это сам Грибоедов.