Начертите два неколлинеарных вектора

Геометрия
Начертите два неколлинеарных вектора
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Гость:
Значит они должны быть непараллельны
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