Начертите Две окружности с общим центром в точке О и радиусом 15 мм и 25 мм без краск?? 3 плоскости между этими окружностями как бы вы назвали страшные часть

Математика
Начертите Две окружности с общим центром в точке О и радиусом 15 мм и 25 мм без краск?? 3 плоскости между этими окружностями как бы вы назвали страшные часть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20м/с. 400об х 235см=94000см. 94000см / 47сек.=2000см. 1сек=20м. 
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