Начертите Две окружности с общим центром в точке О и радиусом 15 мм и 25 мм без краск?? 3 плоскости между этими окружностями как бы вы назвали страшные часть
Математика
Начертите Две окружности с общим центром в точке О и радиусом 15 мм и 25 мм без краск?? 3 плоскости между этими окружностями как бы вы назвали страшные часть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20м/с. 400об х 235см=94000см. 94000см / 47сек.=2000см. 1сек=20м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Всем привет. Помогите с домашним заданием, пожалуйста. 1)Найдите периметр ромба, ??сли сторона ромба равна 5,5см. 2)Найдите стороны квадрата, ...
Русский язык
Придумай и запиши слова, состоящие из следующих часей слова. Разбери их по составу. Выдели основу. 1) приставка, корень, окончание. 2) корень, су...
Русский язык