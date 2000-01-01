Начертите Две окружности с общим центром в точке О и радиусом 15 мм и 25 мм без краск?? 3 плоскости между этими окружностями как бы вы назвали страшные часть

Математика

Начертите Две окружности с общим центром в точке О и радиусом 15 мм и 25 мм без краск?? 3 плоскости между этими окружностями как бы вы назвали страшные часть

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