Всем привет. Помогите с домашним заданием, пожалуйста. 1)Найдите периметр ромба, ??сли сторона ромба равна 5,5см. 2)Найдите стороны квадрата, если периметр =24см. 3)Найдите угол паралеллограмма, если 1 из углов 32°.Найдите...

Алгебра
Всем привет. Помогите с домашним заданием, пожалуйста. 1)Найдите периметр ромба, ??сли сторона ромба равна 5,5см. 2)Найдите стороны квадрата, если периметр =24см. 3)Найдите угол паралеллограмма, если 1 из углов 32°.Найдите периметр паралеллограмма. 4)Периметр паралеллограмма = 40 дц. Найдите стороны паралеллограмма, если их отношение 2:3. 5) Найдите углы параллелограмма если сумма двух острых углов равна 84 °. 6) Найдите все углы параллелограмма если один угол в 3 раза больше другого.
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