Помогите пожалуйста вообще не понимаю
Обществознание
Помогите пожалуйста вообще не понимаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По возрасту: младенец, ребёнок, подросток, молодой человек, взрослый человек, пожилой человек По национальности: Русский, украинец, грек, немец и т.д. По профессии: врач, полицейский, программист и т.д.
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