Найдите интервал склонений звёзд,которые на данной широте: а)никогда не восходят;??)никогда не заходят;в) могут восходить и заходить
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Найдите интервал склонений звёзд,которые на данной широте: а)никогда не восходят;??)никогда не заходят;в) могут восходить и заходить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) это точьно правильный ответ
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