Найдите интервал склонений звёзд,которые на данной широте: а)никогда не восходят;??)никогда не заходят;в) могут восходить и заходить

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Найдите интервал склонений звёзд,которые на данной широте: а)никогда не восходят;??)никогда не заходят;в) могут восходить и заходить

Автор: Гость