Помогите пожалуйста 9 суток 2 часа сколько это часов и 5 лет 8 месяцев сколько это месяцев и 12 недель 5 суток сколько это суток
Математика
Помогите пожалуйста 9 суток 2 часа сколько это часов и 5 лет 8 месяцев сколько это месяцев и 12 недель 5 суток сколько это суток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*24=216 216+2=218 ч. 5*12=60 60+8=68 м. 12*7=84 84+5=89 сут.
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