Помогите пожалуйста 9 суток 2 часа сколько это часов и 5 лет 8 месяцев сколько это месяцев и 12 недель 5 суток сколько это суток

Математика

Помогите пожалуйста 9 суток 2 часа сколько это часов и 5 лет 8 месяцев сколько это месяцев и 12 недель 5 суток сколько это суток

Автор: Гость