Возможно ли получить однополюсный магнит?
Физика
Возможно ли получить однополюсный магнит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя. Любой магнит имеет 2 полюса (магнитное моле не может иметь замкнутых силовых линий). А магнитный монополь (гипотетическая элементарная частица) физиками пока ещё не обнаружен.
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