Непрерывным называют сигнал: а)принимающий конечное число определённых значени?? б)непрерывно изменяющийся во времени в)несущий текстовую информацию г)несущий какую-либо информацию
Информатика
Непрерывным называют сигнал: а)принимающий конечное число определённых значени?? б)непрерывно изменяющийся во времени в)несущий текстовую информацию г)несущий какую-либо информацию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)Непрерывный по времени сигнал это сигнал, заданный на всей оси времени.
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