10 речень з присудками і підметами на укр мова

Українська мова
10 речень з присудками і підметами на укр мова
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Гость:
Салом мойся, укропина 
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