10 речень з присудками і підметами на укр мова
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10 речень з присудками і підметами на укр мова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Салом мойся, укропина
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