Как можно определить полюса магнита,если они неизвестны?

Физика
Как можно определить полюса магнита,если они неизвестны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно к магниту поднести компас . "Юг" компаса ( красный конец стрелки ) будет притягиваться к "северу" магнита , и наоборот , " север" компаса (синий край стрелки ) к " югу " магнита! Очень просто
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