Решите уровнение пж 1)253-(x-459)=138 2) 502-(217-x)=421 3)871 -(x+157)=385

Математика
Решите уровнение пж 1)253-(x-459)=138 2) 502-(217-x)=421 3)871 -(x+157)=385
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
253-(х-459)=138 х-459=253-138 х-459=115 х=459+115 х=574 ответ: х=574 502-(217-х)=421 217-х=502-421 217-х=81 х=217-81 х=36 ответ х=36 871-(х+157)=385 х+157=871-385 х+157=486 х=486-157 х=329 ответ:х=329
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