Норма рабочего 50 деталей за смену. Сколько деталей сделал рабочий, если он перевыполнил план на 20 процентов? СРОЧНО СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Математика

Норма рабочего 50 деталей за смену. Сколько деталей сделал рабочий, если он перевыполнил план на 20 процентов? СРОЧНО СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Автор: Гость