Что такое общество в широком смысле?

Обществознание
Что такое общество в широком смысле?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добровольное объединение людей по интересам, совокупность отношений между людьми. Как то так.
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