Что такое общество в широком смысле?
Обществознание
Что такое общество в широком смысле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добровольное объединение людей по интересам, совокупность отношений между людьми. Как то так.
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