Выбери задачу, в которой величины обратно пропорциональны. В коробке 42 пачек чёр??ого чая по 250 г в каждой. Сколько получится из этого чая пачек по 150 г? Принтер распечатывает 4 страниц за 11 мин. За сколько времени он расп...
Математика
Выбери задачу, в которой величины обратно пропорциональны. В коробке 42 пачек чёр??ого чая по 250 г в каждой. Сколько получится из этого чая пачек по 150 г? Принтер распечатывает 4 страниц за 11 мин. За сколько времени он распечатает42 страниц? Первая или вторая задача?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250*42=10500(г)-всего в 42 пачках 10500:150=70(п)-пачек по 150 грамм (60*11)=660 сек 660:4=165 сек- стр 165*42=6930 сек
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