Выбери задачу, в которой величины обратно пропорциональны. В коробке 42 пачек чёр??ого чая по 250 г в каждой. Сколько получится из этого чая пачек по 150 г? Принтер распечатывает 4 страниц за 11 мин. За сколько времени он расп...

Математика

Выбери задачу, в которой величины обратно пропорциональны. В коробке 42 пачек чёр??ого чая по 250 г в каждой. Сколько получится из этого чая пачек по 150 г? Принтер распечатывает 4 страниц за 11 мин. За сколько времени он распечатает42 страниц? Первая или вторая задача?

Автор: Гость