Слово ненаглядное какая основа производная или нет

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Слово ненаглядное какая основа производная или нет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это производная основа
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