Площадь, океана. тихого, индийский, атлантический, северный ледовитый.
Математика
Площадь, океана. тихого, индийский, атлантический, северный ледовитый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тихий-169 млн. квадратных км индийский-73 млн.квадратных км атлантический-91 млн.квадратных км северный ледовитый-14 млн.квадратных км
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