(X-83)+316=425 Напишите ответ на уравнение.
Математика
(X-83)+316=425 Напишите ответ на уравнение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
425-316=99 99+83=182 вот так как-то
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
1)на сколько прямоугольных секторов можно разделить круг? 2)сколько секторов с ра??вернутым углом содержится круге
Обществознание
Проанализировать случай из жизни школьника Пети, который , по совету родителей, старался быть активным участником многих конкурсов и олимпиад. Одна...
Экономика