(X-83)+316=425 Напишите ответ на уравнение.

Математика
(X-83)+316=425 Напишите ответ на уравнение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
425-316=99 99+83=182 вот так как-то
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