Проверочная работа по теме "Азот и его соединения" нужны 2,3
Химия
Проверочная работа по теме "Азот и его соединения" нужны 2,3
Ответ(ы) на вопрос:
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Проверочная работа по теме: «Соединения азота»вариант.1.Дописать уравнения реакций:а) NH3 + O 2 = б) NaNO 3 = в) NH 4NO3 = г) NH 3 + HCI = д) NH 3 = 2. Охарактеризовать физические свойства аммиака.3. Уравнять предложенные реакции любым способом:Cu + HNO3(конц) = Cu(NO 3)2 + NO2 + H 2O4. Осуществить схему превращения:H2 NH3 NO NO 2 HNO 3 KNO 3 KNO 25. Перечислить применение солей азотной кислоты.Проверочная работа по теме: «Соединения азота»вариант.1.Дописать уравнения реакций:а) NH3 + Н2O =б) AgNO 3 = в) Cu(NO 3)2 = г) NH 3 + О2 = NO + …д) NH 3 + H 2SO4 = 2. Охарактеризовать физические свойства азотной кислоты.3. Уравнять предложенные реакции любым способом:Cu + HNO3(разб) = Cu(NO 3)2 + NO + H2O4. Осуществить схему превращения:N2 NH3 NH 4NO3 N 2 NO NaNO 35. Перечислить применение аммиака.Проверочная работа по теме: «Соединения азота»вариант.1.Дописать уравнения реакций:а) NH3 + O 2 = б) NaNO 3 = в) NH 4NO3 = г) NH 3 + HCI = д) NH 3 = 2. Охарактеризовать физические свойства аммиака.3. Уравнять предложенные реакции любым способом:Cu + HNO3(конц) = Cu(NO 3)2 + NO2 + H 2O4. Осуществить схему превращения:H2 NH3 NO NO2 HNO3 KNO3 KNO25. Перечислить применение солей азотной кислоты. Проверочная работа по теме: «Соединения азота»2вариант.Дописать уравнения реакций:а) NH3 + Н2O =б) AgNO 3 = в) Cu(NO 3)2 = г) NH 3 + О2 = NO + …д) NH 3 + H 2SO4 = 2. Охарактеризовать физические свойства азотной кислоты.3. Уравнять предложенные реакции любым способом:Cu + HNO3(разб) = Cu(NO 3)2 + NO + H2O4. Осуществить схему превращения:N2 NH3 NH 4NO3 N 2 NO NaNO 3
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