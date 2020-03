Проверочная работа по теме "Азот и его соединения" нужны 2,3

Гость: Гость:

Проверочная работа по теме: «Соединения азота»вариант.1.Дописать уравнения реакций:а) NH3 + O 2 = б) NaNO 3 = в) NH 4NO3 = г) NH 3 + HCI = д) NH 3 = 2. Охарактеризовать физические свойства аммиака.3. Уравнять предложенные реакции любым способом:Cu + HNO3(конц) = Cu(NO 3)2 + NO2 + H 2O4. Осуществить схему превращения:H2 NH3 NO NO 2 HNO 3 KNO 3 KNO 25. Перечислить применение солей азотной кислоты.Проверочная работа по теме: «Соединения азота»вариант.1.Дописать уравнения реакций:а) NH3 + Н2O =б) AgNO 3 = в) Cu(NO 3)2 = г) NH 3 + О2 = NO + …д) NH 3 + H 2SO4 = 2. Охарактеризовать физические свойства азотной кислоты.3. Уравнять предложенные реакции любым способом:Cu + HNO3(разб) = Cu(NO 3)2 + NO + H2O4. Осуществить схему превращения:N2 NH3 NH 4NO3 N 2 NO NaNO 35. Перечислить применение аммиака.