В ПАРАДЕ УЧАВСТВОВАЛИ 500 СПОРТСМЕНОВ.ДВАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК ЕХАЛИ ВПЕРЕДИ НА ВЕЛОСИПЕД??Х,А ОСТАЛЬНЫЕ ДВИГАЛИСЬ КОЛОННАМИ ПО 24 ЧЕЛОВЕКА. СКОЛЬКО БЫЛО КОЛОНН СПОРТСМЕНОВ

Математика

В ПАРАДЕ УЧАВСТВОВАЛИ 500 СПОРТСМЕНОВ.ДВАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК ЕХАЛИ ВПЕРЕДИ НА ВЕЛОСИПЕД??Х,А ОСТАЛЬНЫЕ ДВИГАЛИСЬ КОЛОННАМИ ПО 24 ЧЕЛОВЕКА. СКОЛЬКО БЫЛО КОЛОНН СПОРТСМЕНОВ

Автор: Гость