В ПАРАДЕ УЧАВСТВОВАЛИ 500 СПОРТСМЕНОВ.ДВАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК ЕХАЛИ ВПЕРЕДИ НА ВЕЛОСИПЕД??Х,А ОСТАЛЬНЫЕ ДВИГАЛИСЬ КОЛОННАМИ ПО 24 ЧЕЛОВЕКА. СКОЛЬКО БЫЛО КОЛОНН СПОРТСМЕНОВ

Математика
В ПАРАДЕ УЧАВСТВОВАЛИ 500 СПОРТСМЕНОВ.ДВАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК ЕХАЛИ ВПЕРЕДИ НА ВЕЛОСИПЕД??Х,А ОСТАЛЬНЫЕ ДВИГАЛИСЬ КОЛОННАМИ ПО 24 ЧЕЛОВЕКА. СКОЛЬКО БЫЛО КОЛОНН СПОРТСМЕНОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500-20=480-человек шли колоннами. 480:24=20 колонн Ответ:20колонн спортсменов было.
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