Что объединяет понятия, собития, имена, образующие каждый их представленных рядов? "Судебник " Ивана 3, указ о введениях урочных лет, Соборное уложение Алексея Михайловича

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Что объединяет понятия, собития, имена, образующие каждый их представленных рядов? "Судебник " Ивана 3, указ о введениях урочных лет, Соборное уложение Алексея Михайловича

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