Что объединяет понятия, собития, имена, образующие каждый их представленных рядов? "Судебник " Ивана 3, указ о введениях урочных лет, Соборное уложение Алексея Михайловича

История
Что объединяет понятия, собития, имена, образующие каждый их представленных рядов? "Судебник " Ивана 3, указ о введениях урочных лет, Соборное уложение Алексея Михайловича
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1. Конкуренция, соперничество, компромисс, конфронтация. _____________________________________________________________________________________ 1.2. Государство, партии, профсоюзы, общественные организации _____________________________________________________________________________________ 1.3. Правовой прецедент, договор с нормативным содержанием, правовой обычай
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