№1. верны ли следующие суждения: а. Игра всегда выступает как одна из форм общения. б. игра не является основным видом деятельности ребенка 1. верно только а 2. верно только б 3. верно оба 4. оба неверны №2. верны ли сле...
Обществознание
№1. верны ли следующие суждения: а. Игра всегда выступает как одна из форм общения. б. игра не является основным видом деятельности ребенка 1. верно только а 2. верно только б 3. верно оба 4. оба неверны №2. верны ли следующие суждения: а. дружеское общение предполагает уважению людей друг к другу. б. одним из важных элементов общения является умение слушать собеседника. 1. верно только а 2. верно только б 3. верно оба 4. оба неверны №3. верны ли следующие суждения: а. Ликвидность не является главным свойством денег б. в современном мире золото не может выступать в качестве денег 1. верно только а 2. верно только б 3. верно оба 4. оба неверны №4. верны ли следующие суждения: а. одним из элементов социального контроля являются социальные нормы б. социальный контроль предполагает обязательное использование метода поощрения 1. верно только а 2. верно только б 3. верно оба 4. оба неверны
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1-(1) .2-(1).3-(4).4-(4)
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