Напишите сочинение на тему отзыв о повести барышня-крестьянка дам 25 баллов
Литература
Напишите сочинение на тему отзыв о повести барышня-крестьянка дам 25 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лиза очень умна. Когда она встретилась с Алексеем, он хотел стать ей равным и сказал, что он камердинер молодого барина. На это Лиза засмеялась и ответила, что всегда можно различить барина и слугу. Лиза сказала, что она Акулина, дочь кузнеца Василия. Она понимала. что если молодой барин приедет в деревню, то увидит настоящую Акулину-толстую рябую девку. Поэтому Лиза придумала, что Василий очень суров и выпорет ее, если узнает о разговоре с Алексеем. После утренней прогулки Лиза решает встретиться еще раз с Алексеем. Лизе кажется, что если он узнает о ее поступке, то будет осуждать ее.На следующий день Лиза под именем Акулины встречается с Алексеем. Она берет с него обещание, что он никогда не будет искать с ней встречи, кроме тех, которые она сама назначит. Мой любимый момент в книге — первый приезд Берестовых в дом Лизы и ее отца. Когда Лиза узнала, что у них будут обедать Берестовы, она испугалась. Потом они с Настей придумали шутку.Лиза так сильно накрасилась, что Алексей не узнал в ней Акулину. Лиза добрая. Даже когда она взяла белила у мисс Жаксон без разрешения, она потом попросила у нее прощения. Лиза сделала все, чтобы успокоить свою гувернантку. В конце повести мечты Лизы сбываются. Однажды она сидела и читала письмо Алексея, как вдруг он сам вошел в комнату. Оказывается, что их родители решили поженить Алексея и Лизу. Алексей был сначала против этой свадьбы. Но как только в Лизе он узнал Акулину, все сразу решилось к лучшему. Лиза — большой ребенок, которому отец все позволял. Но в то же время она очень умна, красива, умеет найти выход из любой ситуации. Я хотела бы быть похожей на Лизу Муромцеву.вот так чтоле
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
№1. верны ли следующие суждения: а. Игра всегда выступает как одна из форм общения. б. игра не является основным видом деятельности ребенка 1...
Математика
Норма рабочего 50 деталей за смену. Сколько деталей сделал рабочий, если он перевыполнил план на 20 процентов? СРОЧНО СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...