Напишите сочинение на тему отзыв о повести барышня-крестьянка дам 25 баллов

Гость: Гость:

Лиза очень умна. Когда она встретилась с Алексеем, он хотел стать ей равным и сказал, что он камердинер молодого барина. На это Лиза засмеялась и ответила, что всегда можно различить барина и слугу. Лиза сказала, что она Акулина, дочь кузнеца Василия. Она понимала. что если молодой барин приедет в деревню, то увидит настоящую Акулину-толстую рябую девку. Поэтому Лиза придумала, что Василий очень суров и выпорет ее, если узнает о разговоре с Алексеем. После утренней прогулки Лиза решает встретиться еще раз с Алексеем. Лизе кажется, что если он узнает о ее поступке, то будет осуждать ее.На следующий день Лиза под именем Акулины встречается с Алексеем. Она берет с него обещание, что он никогда не будет искать с ней встречи, кроме тех, которые она сама назначит. Мой любимый момент в книге — первый приезд Берестовых в дом Лизы и ее отца. Когда Лиза узнала, что у них будут обедать Берестовы, она испугалась. Потом они с Настей придумали шутку.Лиза так сильно накрасилась, что Алексей не узнал в ней Акулину. Лиза добрая. Даже когда она взяла белила у мисс Жаксон без разрешения, она потом попросила у нее прощения. Лиза сделала все, чтобы успокоить свою гувернантку. В конце повести мечты Лизы сбываются. Однажды она сидела и читала письмо Алексея, как вдруг он сам вошел в комнату. Оказывается, что их родители решили поженить Алексея и Лизу. Алексей был сначала против этой свадьбы. Но как только в Лизе он узнал Акулину, все сразу решилось к лучшему. Лиза — большой ребенок, которому отец все позволял. Но в то же время она очень умна, красива, умеет найти выход из любой ситуации. Я хотела бы быть похожей на Лизу Муромцеву.вот так чтоле