Как определить среднюю скорость движения висящего на нити шарика? Нить длина 30-40 см, угол отклонения 20-30 градусов. Напишите последовательность действий, как всё оформить, потому что я совсем не понимаю как это сделать :с С...

Физика

Как определить среднюю скорость движения висящего на нити шарика? Нить длина 30-40 см, угол отклонения 20-30 градусов. Напишите последовательность действий, как всё оформить, потому что я совсем не понимаю как это сделать :с СРОЧНООО

Автор: Гость