Как определить среднюю скорость движения висящего на нити шарика? Нить длина 30-40 см, угол отклонения 20-30 градусов. Напишите последовательность действий, как всё оформить, потому что я совсем не понимаю как это сделать :с С...

Физика
Как определить среднюю скорость движения висящего на нити шарика? Нить длина 30-40 см, угол отклонения 20-30 градусов. Напишите последовательность действий, как всё оформить, потому что я совсем не понимаю как это сделать :с СРОЧНООО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Найти максимальную высоту подъёма шарика над положением равновесия H = L - Lcosα = L(1 - cosα). 2. Найти максимальную скорость шарика исходя из формулы V = ∛2gH. 3. Vсредн. = (Vмакс + Vминим)/2, поскольку минимальная скорость равна 0 попросту разделить значение, полученное в пункте 2 пополам. Общая формула: V = [∛2gL(1 - cosα)]/2
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