В каком году произошол "великий раскол" в католической церкви

История
В каком году произошол "великий раскол" в католической церкви
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 16 веке произошел раскол католической церкви
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