Начертите круг и проведя радиусы,разрежьте его: а) на 3 равные части; б) на 6 равных частей.Укажите величину угла между радиусами
Математика
Начертите круг и проведя радиусы,разрежьте его: а) на 3 равные части; б) на 6 равных частей.Укажите величину угла между радиусами
Ответ(ы):
Гость:
Строишь первый радиус,далее из точки на окружности отмечаешь радиусы шагами. получится 6 радиусов. соединяешь 2 соседних получишь 3 равные части.
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