Начертите круг и проведя радиусы,разрежьте его: а) на 3 равные части; б) на 6 равных частей.Укажите величину угла между радиусами

Математика

Начертите круг и проведя радиусы,разрежьте его: а) на 3 равные части; б) на 6 равных частей.Укажите величину угла между радиусами

Автор: Гость