Запиши решение задачи с помощью выражения. вычисли значение выражения и запиши ответ задачи. Книга стоит 97 руб. а блокнот 9 руб . на сколько книга дороже десяти таких блокнотов.

Математика
Запиши решение задачи с помощью выражения. вычисли значение выражения и запиши ответ задачи. Книга стоит 97 руб. а блокнот 9 руб . на сколько книга дороже десяти таких блокнотов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
97-(9*10)=97-90=7руб                                                                                         Ответ- Книга дороже 10 блокнотов на 7 руб                             
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
В какой стране находится амазонская низменность ??
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С 1,3,4 НОМЕРОМ!
Ответить
Қазақ тiлi
Описание коровы на казахском языке
Ответить
Алгебра
Tg(2x-1)=√3 помогите решить, срочно нужно
Ответить
Физика
1)За 10 мин. на велосипеде проехали 2400 м., а затем в течении 1 мин. спускались под укло??ом 900 м. и после этого проехали ещё 1200 м. за 4 мин. В...
Ответить