Запиши решение задачи с помощью выражения. вычисли значение выражения и запиши ответ задачи. Книга стоит 97 руб. а блокнот 9 руб . на сколько книга дороже десяти таких блокнотов.
Математика
Запиши решение задачи с помощью выражения. вычисли значение выражения и запиши ответ задачи. Книга стоит 97 руб. а блокнот 9 руб . на сколько книга дороже десяти таких блокнотов.
Ответ(ы):
Гость:
97-(9*10)=97-90=7руб Ответ- Книга дороже 10 блокнотов на 7 руб
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