Запиши решение задачи с помощью выражения. вычисли значение выражения и запиши ответ задачи. Книга стоит 97 руб. а блокнот 9 руб . на сколько книга дороже десяти таких блокнотов.

Математика

Запиши решение задачи с помощью выражения. вычисли значение выражения и запиши ответ задачи. Книга стоит 97 руб. а блокнот 9 руб . на сколько книга дороже десяти таких блокнотов.

Автор: Гость