Описание коровы на казахском языке

Қазақ тiлi
Описание коровы на казахском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сиыр ірі қара малға жатады. Төрт түліктің бірі. Сиырдың пайдасы мол жануар. Сиырдың сүтінен айран, құрт, ірімшік, сүзбе алады. Етін тамақ ретінде қолданылады.  
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