Ввести элементы массива размером 10х10 случайным образом из диапозона от 0 до 5 и посчитать количество нулей.На экран вывести сам массив и подсчитанное количество.

Информатика

Ввести элементы массива размером 10х10 случайным образом из диапозона от 0 до 5 и посчитать количество нулей.На экран вывести сам массив и подсчитанное количество.

Автор: Гость