Ввести элементы массива размером 10х10 случайным образом из диапозона от 0 до 5 и посчитать количество нулей.На экран вывести сам массив и подсчитанное количество.

Информатика
Ввести элементы массива размером 10х10 случайным образом из диапозона от 0 до 5 и посчитать количество нулей.На экран вывести сам массив и подсчитанное количество.
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