Звука буквенный разбор слова лыжня
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Звука буквенный разбор слова лыжня
Ответ(ы):
Гость:
Л - Соглас., твёрд(синий цвет) ы - глас., (красный) ж - Всегда твёрд соглас (синий) н - Согласн мягкий, (зелёный) Я имеет звук А после согдасной Н - А гласный (красный)
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