Определите наибольшее и наименьшее значение функции y=2x^2-8+6 на промежутке [-1;4]
Алгебра
Определите наибольшее и наименьшее значение функции y=2x^2-8+6 на промежутке [-1;4]
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