В кастрюле с водой поставленной на электроплиту ,теплопередачи в воде осуществля??тся преимущественно
Физика
В кастрюле с водой поставленной на электроплиту ,теплопередачи в воде осуществля??тся преимущественно
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