Начертите квадрат АВСД.постройте фигуру, симметричную этому квадрату относитель??о точки С. какая фигура получилась?

Алгебра
Начертите квадрат АВСД.постройте фигуру, симметричную этому квадрату относитель??о точки С. какая фигура получилась?
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Гость:
Квадраттттттттттттттттттттт
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