Начертите квадрат АВСД.постройте фигуру, симметричную этому квадрату относитель??о точки С. какая фигура получилась?
Алгебра
Начертите квадрат АВСД.постройте фигуру, симметричную этому квадрату относитель??о точки С. какая фигура получилась?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадраттттттттттттттттттттт
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