Начертите квадрат АВСД.постройте фигуру, симметричную этому квадрату относитель??о точки С. какая фигура получилась?

Алгебра

Начертите квадрат АВСД.постройте фигуру, симметричную этому квадрату относитель??о точки С. какая фигура получилась?

Автор: Гость