Начертите квадрат и примите его за единицу измерения площадей. Далее начертите треугольник, площадь которого выражается числом 2. Начертила квадрат 2 см. Не могу понять как теперь начертить треугольник из двух таких квадратов(

Геометрия

Начертите квадрат и примите его за единицу измерения площадей. Далее начертите треугольник, площадь которого выражается числом 2. Начертила квадрат 2 см. Не могу понять как теперь начертить треугольник из двух таких квадратов(

Автор: Гость