Начертите квадрат и примите его за единицу измерения площадей. Далее начертите треугольник, площадь которого выражается числом 2. Начертила квадрат 2 см. Не могу понять как теперь начертить треугольник из двух таких квадратов(

Геометрия
Начертите квадрат и примите его за единицу измерения площадей. Далее начертите треугольник, площадь которого выражается числом 2. Начертила квадрат 2 см. Не могу понять как теперь начертить треугольник из двух таких квадратов(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом треугольнике должно поместиться два целых первых квадратов
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