Начертите три отрезка длина первого равна 4 сантиметра что составляет 1 третью длины второго отрезка длина третьего равна 1 вторая второго отрезка
Математика
Начертите три отрезка длина первого равна 4 сантиметра что составляет 1 третью длины второго отрезка длина третьего равна 1 вторая второго отрезка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй отрезок : 4÷1/3=4×3/1=12/1=12 см Третий отрезок : 12×1/2=6/1=6 см.
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