Colin can take one person with him

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Colin can take one person with him
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колин взял одного человека с собой
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