Что мастерили чем торговали жители города Бугуруслан

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Славился Бугуруслан своими ярмарками, Весной проводилась так называемая Пятницкая, а осенью — Семеновская ярмарки. Из многих мест в центр города, на Ярмарочную площадь, привозили товары на сумму до миллиона рублей. Весной здесь продавали разнообразные товары, осенью — преимущественно хлеб и скот. На площади были щепной, шубный, железный, кожевенный, дегтярный, шорный, калачный, пряничный, хлебный, мясной, рыбный и другие ряды, действовали многочисленные лавки, харчевни и чайные с огромными самоварами.Почва черноземная, с примесью песка и глины. Жители — чуваши, мордва, татары, башкиры и другие. Земледелие, скотоводство, бахчеводство, пчеловодство, разведение табака, суконные фабрики, заводы: винокуренные кожевенные, салотопенные и другие. Шерстобитье, мытье и крашение шерсти. Приготовление кизяка, торговля хлебом, салом, шерстью и кожами. До 11 ярмарок».