Главна мысль и тема рассказа Васюткино озеро дам 50 баллов за лучший ответ

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Главна мысль и тема рассказа Васюткино озеро дам 50 баллов за лучший ответ
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Тема рассказа: выдержка, самообладание и мужество подростка  Содержание:  Сибирь. Поздняя осень. Мальчик Вася отправился в тайгу за кедровыми орехами и заблудился. Тайга не шутка, конечно, взрослому и то страшно, а тут ребенок. Не растерявшись, Васятка стал вспоминать всё, что хоть когда-то слышал от рыбаков о том, какие приметы могут помочь ему выйти из глухой тайги, он проявил недюжинную мудрость и мужество, он продержался в тайге долгих пять дней, добывая себе пищу, охотясь, не падал духом. На пятый день он вышел к неизвестному озеру, где было очень много рыб и по его течению вышел к Енисею, где его и нашли друзья отца. Озеро, которое нашел мальчик, назвали в его честь – Васюткиным озером.  Хорошее произведение, много красивых моментов описания природы, интересный сюжет.
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