Для роботи гуртка купили 28 альбомів, 32 упаковки кольорового паперу й 12 наборів олівців. За все заплатили 576 грн. Скільки коштує кожний з куплених предметів, якщо ціна одного альбому, упаковки паперу й набору олівців однакова?
Математика
Для роботи гуртка купили 28 альбомів, 32 упаковки кольорового паперу й 12 наборів олівців. За все заплатили 576 грн. Скільки коштує кожний з куплених предметів, якщо ціна одного альбому, упаковки паперу й набору олівців однакова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как цена всех вещей взятых по одной штуке одинакова, обозначим ее через х, тогда получим следующее уравнение: 28х+32х+12х=576 ⇒ х= 8 грн. (цена одного предмета)
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