Для роботи гуртка купили 28 альбомів, 32 упаковки кольорового паперу й 12 наборів олівців. За все заплатили 576 грн. Скільки коштує кожний з куплених предметів, якщо ціна одного альбому, упаковки паперу й набору олівців однакова?

Математика

Для роботи гуртка купили 28 альбомів, 32 упаковки кольорового паперу й 12 наборів олівців. За все заплатили 576 грн. Скільки коштує кожний з куплених предметів, якщо ціна одного альбому, упаковки паперу й набору олівців однакова?

Автор: Гость