Помогите. очень срочно надо. сделать надо всё. пожалуйста...
Химия
Помогите. очень срочно надо. сделать надо всё. пожалуйста...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14)CaBr2+2AgNO3=Ca(No3)2+2AgBr 16)H2SO4+2LiOH=Li2SO4+2H2O 17)K2SO3+2HNO3=2KNO3+H2SO3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Резус отрицательная женщина, отец и мать которой имели резус положительные свойс??ва крови, вступила в брак с мужчиной, отец которого был резус отр...
Биология
1)Чем строение птиц отличаются от строения пресмыкающийся? 2)В чем сходство: во внешнем строение, в строение скелета, систем внутренних органов,...
Математика