Резус отрицательная женщина, отец и мать которой имели резус положительные свойс??ва крови, вступила в брак с мужчиной, отец которого был резус отрицательны м, а мать резус положительной. От этого брака родились дети. Вопросы:...

Биология

Резус отрицательная женщина, отец и мать которой имели резус положительные свойс??ва крови, вступила в брак с мужчиной, отец которого был резус отрицательны м, а мать резус положительной. От этого брака родились дети. Вопросы: а) составе схему трех поколений б) определите генотипы и фенотипы в) возможен ли в этой семье резусный конфликт. Резус отрицательный - это рецессивный ген, а резус положительный - это доминатный.

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