Резус отрицательная женщина, отец и мать которой имели резус положительные свойс??ва крови, вступила в брак с мужчиной, отец которого был резус отрицательны м, а мать резус положительной. От этого брака родились дети. Вопросы:...
Биология
Резус отрицательная женщина, отец и мать которой имели резус положительные свойс??ва крови, вступила в брак с мужчиной, отец которого был резус отрицательны м, а мать резус положительной. От этого брака родились дети. Вопросы: а) составе схему трех поколений б) определите генотипы и фенотипы в) возможен ли в этой семье резусный конфликт. Резус отрицательный - это рецессивный ген, а резус положительный - это доминатный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначения: резус "положительный" Р , резус "отрицательный" р. Родители женщины : мать Рр (положительный), отец Рр (положительный). Родители мужчины : мать РР(положительный) или Рр(положительный), отец рр (отрицательный) Женщина: рр (отрицательный) Мужчина: Рр (положительный) или рр (отрицательный) Дети: Рр (положительный) и/или рр (отрицательный) Резусный конфликт возможен, если у женщины рр будет развиваться ребенок Рр
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