Что изменилось что нового произошло с связи с принятием христьянства

История
Что изменилось что нового произошло с связи с принятием христьянства
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Произошел постепенный отказ от жертвоприношения (людей и животных) во славу богам. 2. Постепенно люди начали верить в одного бога вместо нескольких(единобожие) 3. В связи с принятием христианства на Руси начался процесс становления первой русской культуры (начали строиться церкви, храмы, писали летописи и т.д.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Памятник архитектуры, созданный при участии Аристотеля Фиорованти
Ответить
Обществознание
Что такое прибыль и как ее получить
Ответить
История
Причины установления двоевластия
Ответить
Математика
23,6 + ( 14,5-30,1 ) - ( 6,8-1,9 ) = 11,2-4x = 0 распишите по действиям
Ответить
Английский язык
Запиши в два столбика в зависимости от произношения. каким сочетанием букв обозначен дифтонг в каждом столбике? air, train, tail, airport, railway,...
Ответить