Что изменилось что нового произошло с связи с принятием христьянства

Гость: Гость:

1. Произошел постепенный отказ от жертвоприношения (людей и животных) во славу богам. 2. Постепенно люди начали верить в одного бога вместо нескольких(единобожие) 3. В связи с принятием христианства на Руси начался процесс становления первой русской культуры (начали строиться церкви, храмы, писали летописи и т.д.)