23,6 + ( 14,5-30,1 ) - ( 6,8-1,9 ) = 11,2-4x = 0 распишите по действиям
Математика
23,6 + ( 14,5-30,1 ) - ( 6,8-1,9 ) = 11,2-4x = 0 распишите по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14,5-30,1= - 15,6 2) 6,8- 1,9= 4,9 3 ) 23,6+(-15,6) = 23,6 -15,6 = 8 4) 8 - 4,9 = 3,1 5) 3,1 = 11,2 -4х 6) 4х= 11,2 - 3,1 4 х = 8,1 х = 8,1 / 4 х = 2,025 ,
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