Записать слова значками звуков рука,луг, киска,шапка
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Записать слова значками звуков рука,луг, киска,шапка
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[р у к а], [л у к], [к'и с к а], [ш а п к а]
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