Что такое прибыль и как ее получить

Обществознание
Что такое прибыль и как ее получить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.
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