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3х^2+х^2-4=0 помогите пожалуйста
Алгебра
3х^2+х^2-4=0 помогите пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x^2+x^2-4=0 x(3-x)-4=0 x=4;x=-1
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