Надо вынести за скобки -0,77*4/9-4/9*2,83 решите срочно надо !!!
Математика
Надо вынести за скобки -0,77*4/9-4/9*2,83 решите срочно надо !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-0,77*4/9-4/9*2,83= 4/9*(-0,77-2,83)= 4/9*(-3,6)= -1,6. Ответ: -1,6.
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